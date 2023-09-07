Вони, в прямому сенсі, залишають ветеранів на ногах та повертають їм жагу до життя. На Дніпропетровщині працює ціла мережа реабілітаційних центрів. Пацієнти там і військові, і цивільні. Лікарі практикують сучасні методи, які можуть за короткий проміжок часу отримати вагомий результат.

Але водночас у медзакладах нарікають, сьогодні в Україні не вистачає реабілітологів, а зі служби вишикуються черги. Олена Мендалюк - детальніше про роботу реабілітологів.

Поранення в нижню кінцівку, пацієнт відчував ногу на 15-20 відсотків. Зараз у нього чутливість покращилась до 45 відсотків.

І такі результати лише за тиждень слінг-терапії, розповідає фізіотерапевтка Яна. Каже, цей сучасний метод один із найбільш ефективних. В Україні його почали практикувати лише чотири роки тому. Чи не головна перевага такої терапії - пацієнт знаходиться у невагомості, і це дозволяє робити вправи майже безболісно.

Яна, фізична терапевтка:

Він зараз знаходиться у підвісному стані, у нього розвантажуються всі суглоби, як у воді. І при цьому ми виконуємо вправи. Працюємо з шийним відділом, працюємо плечовими суглобами й нижніми кінцівками. Немає такого больового синдрому, якби ми це все виконували на кушетці.

Василь - військовослужбовець. З міркувань безпеки ми не можемо показувати його обличчя. Нині він проходить курс реабілітації - в бою отримав поранення руки - були пошкоджені нерви та сухожилля ліктьового суглоба.

У мене ці пальці не згинаються взагалі. Зараз вони почали самостійно згинатися, можу доторкатися, дотягуюсь до цього пальця. Раніше теж не міг. Тобто є маленький результат.

Відновити рухомість допомагає роботизована рукавичка. Це ще один сучасний метод реабілітації. Має високу ефективність, запевняє ерготерапевт Руслана.

Руслана - ерготерапевт:

Є декілька функцій. Є функція, коли пацієнт самостійно бере однією рукою, показує, що він хоче зробити, а друга рука повторює. Є функція, коли сам апарат показує, які вправи він хоче, щоб пацієнт зробив цією рукою. Рукавичка, сама згинає йому пальці.

Нині у реабілітологів головне завдання - повернути поранених бійців до повноцінного життя - відновити рухомість кінцівок, полегшити фантомні болі чи мігрень після контузій та поставити на ноги, у буквальному розумінні.

Використовують і свій досвід, і надсучасні методики та обладнання.

Це лікувальні вправи, за допомогою яких ми можемо зміцнити м'язи, зміцнити корсет, також покращити кровообіг у всьому організму, покращується серцево-судинна система.

На Дніпропетровщині створена ціла мережа реабілітаційних центрів. Відновлюють там і цивільних, які постраждали від російських обстрілів.

Анна, завідувачка відділення реабілітації:

Є такі, що десь пройшли лікування, їм не допомогло. У нас починають займатися, їм краще, вони бачать результат, в який вони вже не вірили.

Ініціатором їх створення став військовослужбовець Руслан. На фронті він вже понад рік. Пройшов бої на Харківщині, Донеччині, зокрема, і в Бахмуті.

Руслан Краснов - військовослужбовець ЗСУ, співголова робочої групи з питань організації реабілітаційної допомоги військовослужбовцям:

Майбутнє сильної держави - це воїни, їхня мотивація та піклування про них. Коли ми виходимо на бойові позиції або повертаємось з ротації, я бачу психічний стан хлопців, і велика кількість хлопців з таким станом, з яким потрібно працювати.

В реабілітаційних центрах розповідають, мають найсучасніше технічне забезпечення та устаткування. А от чого не вистачає - так це фахівців.

Анна, завідувачка відділення реабілітації:

Ця спеціальність нова для України. Не так давно почали її випускати. І звісно, що їх не вистачає по всій Україні цих спеціалістів - фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів не вистачає.

Звісно, бажана спеціалізована вища освіта, але у реабілітаційних центрах запевняють, практикуючому медику достатньо пройти курси підвищення кваліфікації, а працювати із сучасним обладнанням допоможе практика.