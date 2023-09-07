Благодійний проєкт "Пліч-о-пліч" розпочато майже 60 днів тому (7 липня). Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", яку допомогу регіон вже втиг надати Херсонщині.

"Сьогодні вже 2 місяці як триває проєкт "Пліч-о-пліч". До виконанння робіт наша область приступила на тиждень пізніше через підтоплення деяких вулиць Благодатівки внаслідок підриву Каховської ГЕС. Наші бригади розпочали роботу на вулиці Миру з ремонту покрівель, де проживали люди. Через російську агресію зруйновано три вулиці: Миру, Набережну та Шевченка", - сказав Погуляйко.

Також він додав, що на сьогодні повністю вже перекрито 20 будинків. Має розпочати роботу бригада будівників, які замінять двері і вікна. Також відремонтуюють фасади.