Україна поверне своє, і цього разу кожен сантиметр, кожен метр нашої землі знову буде під українським прапором.

В Україні новий міністр оборони. Рустема Умерова сьогодні офіційно представив Президент.

Серед провідних векторів роботи свого новопризначеного міністра назвав - цитую - військово центричність, нульову толерантність до корупції, посилення міжнародної коаліції та диджиталізацію в армії. Також серед пріоритетів: підготовка інфраструктури до експлуатації F-16 та підтримка українського виробництва зброї.

Володимир Зеленський, Президент України:

Якщо для блага та міцності воїна потрібні конкретні зміни в діяльності Сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Усе, що може бути зацифроване, має бути зацифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українському війську.

Рустем Умєров, міністр оборони України: