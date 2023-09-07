Зеленський офіційно представив нового міністра оборони Рустема Умєрова [ Редагувати ]
В Україні новий міністр оборони. Рустема Умерова сьогодні офіційно представив Президент.
Серед провідних векторів роботи свого новопризначеного міністра назвав - цитую - військово центричність, нульову толерантність до корупції, посилення міжнародної коаліції та диджиталізацію в армії. Також серед пріоритетів: підготовка інфраструктури до експлуатації F-16 та підтримка українського виробництва зброї.
Володимир Зеленський, Президент України:
Якщо для блага та міцності воїна потрібні конкретні зміни в діяльності Сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Усе, що може бути зацифроване, має бути зацифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українському війську.
Рустем Умєров, міністр оборони України:
Це найбільша честь стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час. Я вдячний Президенту Зеленському за таку довіру. Україна поверне своє, і цього разу кожен сантиметр, кожен метр нашої землі знову буде під українським прапором. Ми маємо провести до стандартів НАТО всі процедури закупівель. Друге, маємо зацифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики - електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК, шпиталів, електронний журнал. А також розвиток українського виробництва - чим більше ми будемо виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримаємо.
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