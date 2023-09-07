Головна тренерка збірної команди на змаганнях "Ігор нескорених" Олена Яновська розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини" про підготовку до змагань та склад команди.

"Сьогодні ми приїхали разом з нашою національною збірною командою до Дюсссельдорфу, де будуть проводитись наступні 10 днів "Ігор нескорених". Ми готувались спочатку у Хорватії, там надали нам усі необхідні локації для 9 видів спорту. З завтрашнього дня у нас вже починаються технічні наради, а з 10 вересня - перші змагальні дні".

Олена Яновська також розповіла про склад команди та види спорту.

"На сьогоднішній день у нас команда має 25 учасників. 24 учасники були відібрані на Національному відборі, це наша офіційна Національна команда. 25-м учасником у нас є Юлія Паєвська ("Тайра"), яка є амбасадором нашої команди і вона отримала своє місце по праву. Минулого року вона була членом нашої команди, але в той час знаходилась у полоні. Ми будемо змагатися у девʼяти видах спорту: індивідуальні і командні", - підкреслила тренерка.