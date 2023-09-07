Глава МОЗ анонсував перевірки рішень ВЛК про обмежену придатність [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я України спільно з правоохоронцями перевірять рішення військово-лікарських комісій щодо обмеженої придатності до військової служби, виданих після початку повномасштабної війни.
Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів журналістам.
"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", - розповів міністр.
За його словами, правоохоронці вже відкрили велику кількість кримінальних справ.
Ляшко уточнив, що перевірятимуть ті ВЛК, де виявили проблеми, та медустанови, в яких приймали великий відсоток рішень про непридатність.
Чиновник розповів, що нещодавні зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що "людина була непридатною, а стала придатною".
"Всі зміни відносяться до категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий", - додав Ляшко.
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