Яку задачу виконували, танкісти дізнаються лише від свого командира.

Зброя - і вітчизняна, і закордонна - вкрай необхідна українському війську. Тим паче зараз, коли контрнаступ посилюється і вже має певний прогрес. Це, зокрема, визнав і Генсек НАТО. Столтенберг заявив, що українцям на Півдні вдалося прорвати оборону росіян.

Що ж до східного фронту, тут ситуація найскладніша. Рашисти формують штурмові загони й планують окупувати Купянськ - про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вже понад два місяці на Лимано-Куп'янському напрямку ворог вгризається в оборону і намагається видавити наших захисників за річку Оскіл. Та ЗСУ неймовірними зусиллями стримують натиск, а місцями й контратакують. Зі східного фронту - Станіслав Кухарчук.

Харківщина палає і вибухає. Росіяни тут намагаються повернути втрачене рік тому. Найзапекліші бої точаться на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Село Чернещина, схід Харківської області на межі з Луганською. Воно хоча й у відносному тилу, але під обстрілами росіян кожен день. Вирви й руйнування від керованих авіабомб тут скрізь. Наслідки вибухів просто жахають.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Ось такі уламочки від авіабомби, яка прилетіла по цілком цивільному будинку у селі Чернещина. От такі подарунки росіяни відправляють по кілька разів на день

Те, що стріляють по цивільному населенню - росіян, схоже, не бентежить. Після деокупації минулої осені до Чернещини повернулось чимало жителів, та коли фронт знову наблизився до села - люди в черговий раз почали залишати свої домівки.

Своє велике домашнє господарство пані Ганна почала відновлювати одразу після визволення села від росіян. Разом із чоловіком жінка пережила пів року окупації й сподівалась, що рашистів відкинуть далеко, і в Чернещині нарешті настане спокій. Зараз пенсіонерка найбільше боїться, що наша оборона не втримається, і росіяни повернуться в село

Пані Ганна - жителька села Чернещина:

Ми не хочемо нічого. Ми хочемо миру, хочемо, щоб ми лягли спокійно, щоб встали спокійно, а ми ж не бачимо нічого. Лягаємо, боїмось, і встаємо, боїмось.

З офіцером-танкістом Олександром ми прямуємо в бік передової. Через активні обстріли пересування навіть в тилу вкрай обмежене - ворожі дрони скрізь. Військовий каже, нещодавно силам оборони вдалось вибити росіян з деяких позицій, і вони щосили намагаються їх повернути.

Олександр - військовослужбовець 4 танкової бригади ЗСУ:

При штурмі взяли висоту, і зараз вони зараз хочуть її забрати, ідуть дуже активні дії в одному напрямку, досить серйозні.

На командному пункті підрозділу, в якому служить Олександр - цілодобова робота. Рації тут просто не змовкають.

Танкісти прикривають піхоту 68 єгерської бригади. Хлопцям в окопах зараз найважче, росіяни штурмують їхні позиції по кілька разів на день.

Ігор - військовослужбовець 4 танкової бригади ЗСУ:

Оце зараз тут точаться більше бої. Ми їх прикриваємо, вони намагаються хоча б окопатись, але там штурмують так - вони весь час людей підвозять, танки одні поїхали, через час приїжджають нові танки.

Ми стали свідками одного зі штурмів росіян. На цих кадрах два ворожі танки пробивають дорогу для своєї піхоти й намагаються зайти вглиб наших позицій, одну машину підбивають єгеря, іншій вдається прорватись. Хлопці в окопах благають підтримки.

Покинувши свою піхоту ворожий танк тікає з поля бою. Російських штурмовиків в посадці добивають наші танкісти.

Цей той самий танк, який зміг зупинити штурм росіян. Хлопці тільки-но вийшли з бою і нашвидкуруч поповнюють боєкомплект. Під час роботи росіяни тричі намагались влучити по машині, вона вся посічена уламками й навіть обгоріла. Екіпажу вдалось загасити пожежу і довести танк до укриття, хоча і тут не так вже й безпечно.

Яку задачу виконували, танкісти дізнаються лише від свого командира. Сидячи в танку, екіпаж про ситуацію на ввіреній ділянці фронту може тільки здогадуватись.

росіяни пішли в наступ, почали тиснути позиції наших піхотинців, і командир батальйону каже танкістам: допоможи моїм хлопцям.

І екіпаж допоміг, здійснивши героїчний вчинок. Аби швидше відкрити вогонь хлопці були змушені працювати зі старої, пристріляної росіянами позиції, де їх вже чекали.

Олександр - військовослужбовець 4 танкової бригади ЗСУ:

Коли приїжджаємо, то за нами дим такий тягнеться, і безпілотники працюють, нас бачать. Сьогодні, мабуть, успішно - всі живі, все добре.

І такі пекельні виїзди наші танкісти змушені здійснювати по кілька разів на день. Без їхньої підтримки оборона нашої піхоти була б значно трагічніша.