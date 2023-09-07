Українські воєнні розвідники відзначають свій день. Очільника ГУР Кирила Буданова підвищено у військовому званні! Президент України Володимир Зеленський видав указ про присвоєння головному розвіднику країни звання генерал-лейтенанта. До цього він був генерал-майором.

Буданову - 37 років, він очолює воєнну розвідку з серпня 2020. Для Кремля Буданов - одна з найбажаніших цілей. Чому - дізнавався Михайло Манилюк.

Честь понад усе! Бути військовим - захищати свою Батьківщину! Служити на її благо!

Відеокліп до Дня воєнної розвідки України. Драйвова музика, кадри реальних бойових операцій, плюс цитати, чи швидше "база" від очільника розвідувального відомства - Кирила Буданова.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Він завжди заявляв, що путін та його режим є посміховиськом! Генерал прогнозував повномасштабне вторгнення росії в Україну - і це сталося. За півтора року великої війни здійснилося багато прогнозів Буданова. А сам він став для кремля дуже незручною фігурою.

Валерій Кондратюк, начальник Головного управління розвідки МО України (2015 -2016):

Такі, як Буданов, людей рішучих і мужніх - не так багато. І велика сьогодні вдача, що саме в цей складний період, ця людина знаходиться на керівництві розвідувального органу України.

У 2020 рішення Президента підвищити маловідомого офіцера стало для багатьох несподіванкою.

Володимир Зеленський, Президент України:

Прекрасно знає систему зсередини. Є учасником бойових дій з перших днів війни.

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки МО України:

Я абсолютно розумію, що на мене очікує. Для мене та моєї команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та Автономної Республіки Крим.

Серед самих розвідників Кирило Буданов уже тоді був легендою.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України:

Призначення Буданова - це означає призначення не паркетного генерала, а бойового керівника. Бойового командира, який знає безпосередньо і потреби підрозділів, і має належний досвід роботи для того, щоби працювати на результат.

Михайло Манилюк, кореспондент:

"Начальник української розвідки Кирило Буданов дратує керівництво росії та буквально влазить під шкіру Кремля" - пише про генерала британське видання "The Economist". Це він, разом із групою розвідників, у 2016 році брав участь в операції зі знищення вертольотів на базі в Джанкої в окупованому Криму. Підрозділ Буданова дістався півострова морем, прийняв бій із російським спецназом, ліквідував кількох ворогів, зокрема і високопоставленого офіцера. Українці розуміли: вони йшли фактично на смерть, але не відступили!

Валерій Кондратюк, начальник Головного управління розвідки МО України (2015 -2016):

Вона була на той час найбільш ризикованою операцією, яку взагалі планувала і проводила ГУР. Треба бути надзвичайно мужніми, розуміти ті шанси, а головне наслідки, тому що попасти в руки ФСБ при проведенні таких операцій - це зрозуміло, що ти будеш приречений на пожиттєве катування.

Але здаватися у полон група Буданова не збиралася. Тодішній начальник Головного управління розвідки розкриває нам секрети тієї ризикованої операції.

Валерій Кондратюк, начальник Головного управління розвідки МО України (2015 -2016):

Хлопці, розуміючи всі ці речі, сказали: ми не можемо підвести ані Україну, ані ГУР. Вони були дійсно, як диверсанти в російській формі, і на випадок затримання, якщо хтось був би поранений, вони між собою домовилися, що ця людина живим в полон не мала попасти. Також вони дали особисту згоду на те, що якщо людина була вбита, для того, щоб було складно розпізнати обличчя, вони погодилися на те, щоб на обличчя була покладена граната.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Після тієї операції в Криму росіяни відкрили справжнє полювання на учасників рейду. Зокрема, й на Кирила Буданова.

Валерій Кондратюк, начальник Головного управління розвідки МО України (2015 -2016):

Кремль дійсно оцінив такі речі, і на цю групу, і на командира спецзагону, і безпосередньо на керівництво ГУР МО України вчинялися неодноразово спроби скоєння вбивства. Ви знаєте, що одна спроба була, коли безпосередньо була підготовлена ціла група, вона була із киргизькими паспортами, приїжджала в Україну. При спробі мінування машини Кирила Буданова, пройшов вибух, і той диверсант російський, який закладав цю вибухівку, він втратив руку, і в результаті цього був захоплений.

Та навіть вирішуючи долю свого потенційного вбивці, Буданов вміло розставляв пріоритети. Диверсанта обміняли на кількох українських захисників, що перебували в російському полоні.

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки МО України:

Я ще підписував це рішення особисто. Всі так дивувалися, що… Повернення наших хлопців набагато більше коштує. Він просто виконавець, це нормально. Ми так само працюємо через других-третіх осіб.

Кирило Буданов і досі залишається у списку головних кремлівських ворогів.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України:

Безумовно військове-політичне керівництво України - це важливі цілі для держави-агресора, і Верховний Головнокомандувач і безумовно очільник розвідки. Кількість замахів - загалом понад десять.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Та, схоже, сам Буданов готовий до будь-чого. Він неодноразово отримував поранення під час військових операцій - розповідають його побратими. На початку 2015, у глибокому тилу ворога на Донбасі, Буданов підірвався на протипіхотній міні. З важкими пораненнями шиї та лопатки пройшов понад 3 кілометри - до своїх!

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України:

Не вмотивованих людей в ГУР немає. І той, хто стикався з генералом Будановим, розуміє, що там мотивації, цілеспрямованості не бракує. І так, там, де закінчуються фізичні ресурси, мотивація відіграє безумовно важливу роль. Але також - це команда. Це побратими, які мають бути поруч. Підхопити. Допомогти. Підстрахувати й врятувати, тобто це завжди комплексні історії.

Та й зараз, обіймаючи посаду керівника розвідувального відомства, Кирило Буданов не відсиджується у кабінеті!

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України:

Це вже відомий факт. В частині бойових операцій Кирило Буданов бере безпосередню участь. За цим стоїть велика кропітка робота, комплексна і багаторівнева.

Звісно, Україна у першу чергу захищає своє. Це чітка позиція українського керівництва. Але голова української розвідки переконаний: якщо вже росія зважилася на повномасштабну війну, то й бої можуть відбуватися не лише на території України!

Для того, щоб їх розтягнути. Скувати.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України:

Я думаю, що всі українці лайкнули, плюсанули й пораділи з такої тези. росія прийшла до нас з війною, з геноцидною. Палають наші будинки, цивільна інфраструктура. Гинуть жінки, діти, наші захисники. Назвіть мені хоча б один аргумент, чому власне росіяни не мають відчути наслідки своєї війни проти України.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Українська армія до кінця весни 2023 увійде в Крим! Один із небагатьох прогнозів Буданова, який не здійснився. Але, враховуючи його виняткову військову хитрість, можна припустити, що цей прогноз генерал озвучив не просто так.

Валерій Кондратюк, начальник Головного управління розвідки МО України (2015 -2016):

Його прогнози, вони не базуються, на відміну від путінських прогнозів, на якихось астрологічних, або інформації з астрального світу. Вони базуються на оцінках ворога і спроможностей.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України:

У нас нещодавно був День прапора, День Незалежності. В принципі спецпризначенці ГУР МОУ були з офіційним візитом на території українського Криму й виконали всі поставлені завдання, тобто зайшли. Що стосується звільнення в цілому, звичайно, сценарії є різні, і календар може зазнавати змін.

Буданов - геніальний комунікатор і має гостру військову інтуїцію. За таким лідером хочеться йти вперед!

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки МО України: