Падіння російських БПЛА в країнах НАТО: Подоляк пояснив "м'яку" реакцію Альянсу [ Редагувати ]
Єдине, що можуть сьогодні зробити країни, які входять до НАТО - це передати суттєво збільшений обсяг систем ППО для України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Єдине, що вони можуть сьогодні зробити - це не проводити консультації згідно статті 4, не вводити в дію статтю 5, а просто передати збільшений суттєво обсяг систем ППО для України. Україна закриє небо в тому числі і території інших країн. Отак це має виглядати. Навряд чи хто захоче ескалювати свої відносини з рф, адже цю країну якоюсь мірою продовжують боятись", - зазначив Подоляк.
Він додав: "Вони не будуть поводити себе більш дієво щодо убезпечення від нападів рф. Тут не треба мати ілюзій і закликати, щоб вони більш агресивно себе поводили. Єдине, що можуть зробити країни, які входять до НАТО - це передати нам більше систем Patriot, додаткові системи, які працюють проти балістики і надзвуку та інші системи, які добре працюють проти дронів".
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