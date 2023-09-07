День воєнної розвідки: подробиці легендарних операцій ГУР [ Редагувати ]
Найвагоміші втрати ворога і наші найкрутіші перемоги - це, зокрема, результат роботи й воєнних розвідників. Про легендарні операції ГУР - в нашому матеріалі.
Вони можуть дістати ворога у повітрі, на землі та на морі.
Діють тихо та злагоджено, філігранно розкриваючи всі підступні плани кремля.
Микола Маломуж, генерал армії, голова військової розвідки (2005-2010 рр.):
Від стратегічної - що думає путін і його оточення, закінчуючи безпосередньо секторами ведення війни. Це проникнення в системи їхнього електронного аналізу, зв'язку, можливо, координації або обмін інформації ворогом.
Підрозділ розвідника-штурмовика з позивним "Фріц" виконував завдання в районі Кремінної, Бахмута, Соледара. Конкретики в його словах небагато. Але нам було достатньо, аби зрозуміти: успіхи українських розвідників на передовій - чималі.
Позивний "Фріц", розвідник:
Ми займалися диверсійно-розвідувальною діяльністю. Заходили в тили противника, де знищували техніку, штурмували їхні позиції, і тоді вже їхні передки просто розбігалися.
Наших розвідників - каже "Фріц" окупанти бояться, мов чорт ладану.
Позивний "Фріц", розвідник:
Вони вже не встигають ідентифікувати: наші, не наші. Якщо вони вже нас бачать, то все!
Штурми, засади, диверсії. Їхня діяльність суворо засекречена. І навіть коли завдання повністю виконано, далеко не завжди про нього можна говорити публічно. Та все ж деякі - особливо яскраві операції - приховати неможливо. Напередодні Дня Незалежності України наші розвідники, взаємодіючи з військово-морським флотом, висадилися у тимчасово окупованому Криму!
Знищили російський комплекс ППО С-400.
І навіть легендарне затоплення крейсера "Москва" теж було б неможливим без бійців-розвідників.
Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки (2005-2010 рр.):
З'ясувати його слабкі місця. І, відповідно, провести удар в той момент, коли не працюють їхні протиракетні системи, це прямо клас, я навіть скажу, вищий клас.
Утім, певно, найзухвалішою операцією Головного управління розвідки став план "Синиця". Кілька тижнів тому на Харківщину прилетів російський гелікоптер Мі-8.
Втім, не для того, щоб обстрілювати українську територію. 28-річний льотчик Максим Кузьмінов вирішив перейти на бік України, ще й повітряне судно з собою прихопив.
Максим Кузьмінов, пілот вертольота Мі-8:
Я для себе вирішив, що це війна - жорстока. Я не буду брати в цьому участі.
Льотчик ворожої армії в Україні отримав гарантії безпеки, півмільйона доларів за вертоліт. Плюс можливість залишитися в Україні. Чи перебратися до однієї з країн ЄС.
Максим Кузьмінов, пілот вертольота Мі-8:
Зі мною були 2 членів екіпажу. Зброї в нас із собою не було, в нас льотчики літають без зброї. Я хлопців заспокоював. Та вони злякалися, поводилися агресивно. І вибігли з вертольота в бік кордону.
Втікачів українські бійці ліквідували. Вертоліт - у чудовому стані. Незабаром уже наші захисники залучатимуть його до виконання бойових завдань на фронті. План "Синиця" української розвідки військові експерти порівнюють з операцією ізраїльського Моссаду, які у 60-х роках минулого століття переконали іракського льотчика угнати радянський Міг.
Сергій Ауслендер, ізраїльський військовий журналіст:
Подібність тут очевидна, бо у 1966 році Моссад провів операцію. Вона називалася "Діамант", або "Пеніцилін", або операція "Синій птах". Там 3 назви зустрічаються. З того, що ми бачимо, ГУР демонструє здатність проводити складні багаторівневі операції
Подібні операції - це місяці кропіткої роботи. А ще ознака професійності українських розвідників - це підкреслюють і міжнародні експерти.
Йоакім Паасіківі, представник Шведського університету оборони, колишній співробітник Служби військової розвідки та безпеки Швеції:
Офіцери розвідки, які проводили цю роботу, вербували пілота, зв'язувалися з ним, вивозили його родину тощо - це важко. І це також дуже небезпечно.
Важливо мінімізувати всі ризики. Ретельно вивчити льотчика. Адже його дії також можуть бути ворожою спецоперацією.
Микола Маломуж, генерал армії, голова військової розвідки у 2005-2010 рр.:
Щоб людина була готова до цього. А це потрібно було вивчити її завчасно. Де він родився, яка в нього родина, які в нього погляди. Головне - як на нього вийти оперативно, щоб не засвітити його і себе. І з іншого боку, спрогнозувати, яка буде в нього реакція.
Українська "Синиця" колись увійде у військові підручники. Водночас у Головному управлінні розвідки натякають - це ще далеко не все.
Це початок. Далі буде.
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