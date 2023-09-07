Зеленський переговорив з Нетаньягу: що відомо [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу.
Про це повідомляється в Telegram-канал президента.
Про що говорили:
- обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні російському вторгненню;
- порушили питання збільшення кількості відмов українським громадянам у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості виправлення цієї ситуації.
"З огляду на наближення єврейського Нового року - Рош га-Шана - та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані обговорили питання їхньої безпеки й реагування на можливі виклики з огляду на продовження російського терору ракетами та іранськими дронами", - написав Володимир Зеленський.
Як повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Нетаньягу, сторони також обговорили допомогу в розвитку і просуванні ізраїльських систем раннього оповіщення про повітряну тривогу.
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