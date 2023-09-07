Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляється в Telegram-канал президента.

Про що говорили:

обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні російському вторгненню;

порушили питання збільшення кількості відмов українським громадянам у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості виправлення цієї ситуації.

"З огляду на наближення єврейського Нового року - Рош га-Шана - та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані обговорили питання їхньої безпеки й реагування на можливі виклики з огляду на продовження російського терору ракетами та іранськими дронами", - написав Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Нетаньягу, сторони також обговорили допомогу в розвитку і просуванні ізраїльських систем раннього оповіщення про повітряну тривогу.