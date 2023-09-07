Адвокати заявили, що Ігорю Коломойському не забезпечили явку із СІЗО до зали суду, хоча сам він мав бажання брати участь у засіданні.

НАБУ оголосило про підозру Ігорю Коломойському та п'яти експрацівникам "Приватбанку" у справі про заволодіння коштами банківської установи на суму понад 9,2 млрд гривень. Це вже друга підозра Коломойському за останні кілька днів - 2 вересня у його маєтку слідчі СБУ та Бюро економічної безпеки провели обшуки та вручили підозру за статтями про шахрайство та відмивання грошей. Усі деталі справ - у нашому матеріалі.

Друге вересня. У помешканні раніше найвпливовішого олігарха України та колишнього бенефіціара "Приватбанку" - знову обшуки. Слідчі СБУ та офіс генпрокурора вручають підозру Ігорю Коломойському одразу за двома статтями про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Понад пів мільярда гривень - стільки за даними слідства начебто легалізував бізнесмен протягом 2013-2020 років, шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Шевченківський райсуд Києва обирає Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 2 місяці з альтернативою у вигляді застави у понад 509 млн грн. Сам бізнесмен провину заперечує:

На відео з оголошенням рішення суду щодо запобіжного заходу бізнесмен фігурує як громадянин України. Натомість у матеріалах кримінальної справи Коломойський проходить як особа з громадянством Кіпру й Ізраїлю, позбавлений громадянства України. Так стверджує Сергій Лещенко - позаштатний радник керівника Офісу Президента.

Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента:

Держава офіційно визнала позбавлення Коломийського громадянства. Не розумію, чому це мало викликати якісь сумніви.

У Шевченківському районному суді Києва підтвердили, що бізнесмен Ігор Коломойський надав паспорт громадянина України для посвідчення особи. Адвокати Коломойського заявили, що вносити заставу не будуть. Натомість готують апеляцію

Олександр Лисак, адвокат:

Подаємо апеляцію. Чекаємо на повний текст судового рішення. Заставу не вносимо.

Її розгляд мав пройти напередодні, проте суд не відбувся. Причина - до апеляційного суду не надійшли матеріали клопотання. Засідання перенесли на 25 вересня.

Адвокати заявили, що Ігорю Коломойському не забезпечили явку із СІЗО до зали суду, хоча сам він мав бажання брати участь у засіданні. Захист бізнесмена позицію не змінив: оскаржує рішення Шевченківського райсуду.

Олег Пушкар, адвокат Ігоря Коломойського:

Сторона захисту обгрунтовано вважає, що рішення суду першої інстанції слідчого суді є незаконним. І рішення запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою, і розмір застави, яка є альтернативою.

Це не єдина справа, у якій фігурує Коломойський. Бізнесмен також фігурує в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ. Його підозрюють в заволодінні майном "Укрнафти" у 2015 році на майже 13 млрд гривень на користь групи "Приват".