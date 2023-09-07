Національне агентство з питань запобігання корупції звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений нардепами законопроект №9587-Д про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій. Про те, чим небезпечний цей законопроект в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"Правка 25 має високий ризик, оскільки вона дозволяє особі, яка сплатила невеликий штраф (приблизно 2000 грн) не декларувати майно вартістю до 1,3 мільйонів. Чому не декларувати? Тому що сплативши штраф особа буде потрапляти до реєстру осіб, які корупційні і пов'язані із корупцією правопорушення. Таким чином, не буде жодних мотивів декларувати майно, оскільки ти можеш просто сплатити штраф", - зазначив Новіков.

Він додав: "На сьогодні в Україні існує реєстр осіб, які вчинили корупційні і пов'язані із корупцією правопорушення. Цей реєстр використовується при призначенні на державні посади суддів, прокурорів, всіх керівників органів державної влади, навіть міністрів і прем'єр-міністра і голови Нацбанку. Так от, правка до статті 59 передбачає видалення понад 40 тисяч осіб, які наявні в цьому реєстрі. Таким чином, ні громадяни, ні Громадська рада доброчесності, ні президент, ні прем'єр-міністр і навіть не Верховна рада, призначаючи високопосадовців, не матиме джерела даних про те, чи притягались вони до відповідальності за корупційні злочини".