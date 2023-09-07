Пропаганда з великих екранів. В росії взялися ударними темпами клепати художні фільми про події в Україні. На це кремль витрачає мільярди рублів. На щастя, поки що без особливих успіхів навіть на внутрішньому ринку.

Блокбастер "Свідок" - про події на Київщині у лютому-березні 2022, який вийшов в російський прокат кілька тижнів тому, з тріском провалився. Сеанси масово скасовують через відсутність глядачів. Що ж до змісту стрічки - все у найкращих традиціях кремлівської пропаганди.

Даніїл Снісар, проаналізував фільм і готовий розповісти - як росія бреше про вчинені нею злочини.

Масові вбивства в Бучі, удари по Драмтеатру в Маріуполі та вокзалу в Краматорську.

А ще згвалтування, прославлення Гітлера і просування тези "один народ".

Новий псевдовитвір російського кінематографа. Про події в Україні у лютому-березні 2022.

Олександр Щур, кінопродюсер:

Є велика кількість країн, які нейтральні, або напівнейтральні. І росія буде намагатися туди ці фільми просувати.

Які наративи росія хоче поширити з великих екранів? Як виглядає брехня, створена російськими кіношниками? Розберемося. Запасіться терпінням, адже буде гидко.

Дві години відвертої брехні. Я переглянув художній фільм "Свідок", створений на болотах, державним коштом рф.

Зробити це було важко. І зараз ви зрозумієте, чому. В основі стрічки - історія бельгійського скрипаля Даніеля. На запрошення олігарха, він приїхав до України, про існування якої як незалежної держави, взагалі ніхто не знає.

- Я в Киеве. - А где это? - Это в Украине. - А Украина, разве, не россия?

Максим Джигун, політичний експерт:

Це один з важливих елементів пропаганди у формуванні цього наративу, ідеологічної основи та пропрацюванні настроїв суспільних і їх формуванні, щонайважливіше.

Глядача вже на перших хвилинах намагаються переконати - ніякого нападу зі сторони росії не планувалося. Навпаки, це українські сили от-от мали рушити на москву.

Тож росія у фільмі, превентивно, наносить ракетний удар. А головний герой зі своєю менеджеркою, тікають з міста, яке охоплює хаос: перехожим роздають зброю, вони стріляють один в одного. Українські захисники виглядають і діють як злочинці. Тотальний сюр!

- Іноземець? - Простите, я не понимаю. - Скажи: "Паляниця". Хутко!

У підвалі жінку гвалтують і вбивають. Знайомо? Так діяли саме російські військові у Бучі. Просто розстрілювали мирне населення, а в підвалах влаштовували катівні. Доказів цьому - тисячі: свідчення очевидців, відео знущань, висновки міжнародних криміналістів.

Недолуго, але точно по методичці автори розкручують кремлівський наратив "українці-нацисти". Ось скрипаль потрапляє у так званий штаб української сторони у вигаданому селі "Семидвері". А тут люди у формі катують місцевих. І сиплять цитатами Гітлера.

Ну й епічні фінальні епізоди: людей звозять на залізничний вокзал, для евакуації, під камери ЗМІ. І забороняють залишати будівлю. За мить - туди влучає ракета.

Чи не нагадує це вам трагедію на вокзалі в Краматорську та бомбардування Драмтеатру в Маріуполі. Але все шкереберть: у фільмі злочинці стають жертвами, а жертви навпаки кровожерливими вбивцями. Такий фільм-перевертень - недешеве задоволення. Але чорна пропаганда - коштує дорого

Олександр Щур, кінопродюсер:

Були викинуті дуже великі гроші на зйомки цих фільмів. І вони вже заклали в бюджет 3 мільярди рублів на виготовлення нового продукту. Крім цього, знімається вже інший фільм, про майдан. Єдине, що не може нас не радувати, коли росіяни витрачають великі гроші, вони це роблять дуже низької якості, тому що крадуть. І на нашу радість "Свідок" повністю провалився навіть в росії.

При бюджеті фільму у 200 мільйонів рублів, за півтора тижня прокату "Свідок" заробив лише 12. Тобто, один сеанс відвідали від 2 до 5 людей. На прем'єрі у Мінську глядачів було четверо. І ті - провладні активісти.

Максим Джигун, політичний експерт:

Це не означає, що воно не зіграє свою роль і не посилить наратив, який пропагує сьогодні кремль. Впевнений, що після неуспішного кіношного прокату, він вийде на телебаченні, його подивиться величезна кількість людей, виключно через те, що це дешево.

Ростислав Балабан, політолог:

Якщо цей фільм розрахований на зовнішній ринок, то навіть кремлю байдуже, чи росіяни пішли, чи не пішли на цей фільм. Важливо, де будуть перегляди, де він нагадить своїми слідами й лжеінформацією.

Що ж з кіновиробництвом в Україні, чим ми можемо відповісти? Хоча в теперішніх умовах знімати художні стрічки про війну для іноземного ринку - справа складна, процес таки іде. На етапі постпродакшену перебуває майбутня стрічка "Буча", сюжет якої познайомить глядача з реальними подіями, які відбувалися під Києвом під час вторгнення ворожих військ.

Олександр Щур, кінопродюсер:

Ця картина повністю за реальними подіями. Тобто, вона розповідає історію людини, яка вивезла багато людей з окупованих територій. І при цьому, була свідком жахів, які там відбувалися. На відміну від росіян, ми працювали з реальними людьми, з родичами загиблих, отримували всі дозволи.

Відзняли фільм - за гроші інвесторів. А премєру картини запланували на початок наступного року.