США оголосили про новий пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів.
Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.
"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.
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