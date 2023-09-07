Під Києвом чоловік підірвав себе гранатою [ Редагувати ]
У місті Вишневе (Київська область) сьогодні, 7 вересня, загинув чоловік унаслідок вибуху гранати.
Про це розповідає начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Telegram-каналі.
Зазначається, що подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.
В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київської області виявили тіло 47-річного чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50.
"За попередніми даними громадянин вчинив самогубство", - додав Нєбитов.
Помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
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