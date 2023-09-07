Тихо прийшов, тихо пішов. Це неофіційне гасло українських розвідників. Сьогодні їхнє професійне свято. Досить молоде. День військової розвідки встановили лише торік за указом Президента України.

Нині наша розвідка досягла рівня, коли її операції вражають весь світ. Олені Мендалюк вдалося поспілкуватися з розвідницею. Хто вона і як опинилася в підрозділі - дивіться далі.

Ольга з позивним "Петра". Розвідниця. Вперше військову форму дівчина вдягнула у 14 році. Тоді захищати рідну батьківщину від російських загарбників пішла добровольцем.

Позивний "Петра" - розвідниця:

Вирішила, що якщо в країні щось змінювати на краще, то треба починати з себе. І якщо ми, прості мешканці країни, яка нам не байдужа, не будемо осторонь стояти, а будемо змінювати, і чим більше цих людей буде, тим буде краще.

Та Оля була не зовсім пересічною українкою, яка стала на захист рідної землі. Дівчина вже мала чималий досвід за плечима. Все її свідоме життя - боротьба, у прямому сенсі цього слова. З дитинства - у спорті. Спершу був пінг-понг, отримала розряд майстра спорту. Далі рукопашний бій - і тут титулів чимало - чемпіонка світу та Європи, багаторазова чемпіонка України. А ще Ольга професійний тілоохоронець. І тут для України виборола бронзу на міжнародних змаганнях.

Життя на до та після, як і в більшості українців розділилося 24 лютого. Дівчина покинула всі справи й пішла на фронт.

Позивний "Петра" - розвідниця:

Коли прокинулась від ракет, які перші прилетіли по Дніпру. Саме тут ми це зустріли. Ти розумієш, що все час настав. Зібрав документи, форму, яка була, обладнання, яке було ще з 14 року, і поїхала у військкомат.

26 лютого 2022 року Ольга з автоматом у руках разом із побратимами вже заступала на позиції. Бойовий шлях почався на межі Херсонської й Донецької областей.

Позивний "Петра" - розвідниця:

- Чи були Ви, скажімо так, готові вбивати? - Так, я з 14 року готова вбивати. Як можна воювати й не вбивати, якщо загарбники прийшли на нашу землю. На війні нема такого. Ти повинен бути готовий, бо якщо не ти, то тебе. Тут таке правило і все.

Нині військовослужбовиця 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Петра" служить на посаді начальника розвідки батальйону. Тихо прийшов, тихо пішов - це головний принцип їхньої роботи, розповідає "Петра". На полі бою розподілу на жінка чи чоловік немає.

Позивний "Петра" - розвідниця:

Кожна людина різна, є різні жінки, є різні чоловіки. І судити тільки по тому, що ти жіночої статті, якось скажімо так, не коректно. Добре, я жінка, але є такі чоловіки, що слабкіші за дівчат і духом, і волею і, мабуть, фізично.

Про завдання "Петра" розповідає вкрай мало. Каже: все після перемоги, в якій впевнена на сто відсотків. А поки, запевняє: жодних поблажок, ні ворогу, ні собі.

Позивний "Петра" - розвідниця: