У Дніпрі лікарі рятують життя шістьох поранених після ракетного удару по Костянтинівці [ Редагувати ]
Шістьох постраждали після ракетного удару по Костянтинівці доправили до медзакладів Дніпра. Це одні з найтяжчих травмованих. Тепер лікарі борються за їхні життя. Наша Олена Мендалюк поспілкувалася з медиками - дізналася, в якому стані пацієнти.
Ви знаєте, мені зараз так важко говорити, згадувати. Для мене вчора був такий жах, і цілу ніч.
Пані Ніна показує на телефоні світлину свої доньки Олени. 16 вересня їй має виповнитися 48 років. У ці хвилини за її життя борються медики Дніпра. Постраждала працює на ринку, торгує м'ясною продукцією. В момент терористичного акту, розповідає мати, як раз завершувала роботу.
Ніна Кузнецова - мати постраждалої:
Вона була на роботі. О другій годині в неї закінчується робота. Потрібно було все складати, а о другій десять прилетів снаряд. Це було схоже, як у Краматорську торік. Стільки загиблих, поранених. Було дуже страшно. Все в крові, машини горіли, все стріляло.
Олена - одна з найважчих постраждалих, яку евакуювали до Дніпра.
Сергій - лікар:
Уламок прямо в судині головного мозку, наші нейрохірурги вже готові провести цю надскладну операцію. Але кондиції, яку потрібно, яку дозволяють реаніматологи, ще не досягнуто. Ми робимо все можливе, аби летальні функції запрацювали, і ті операції, які були заплановані, ми обов'язково закінчили.
Внаслідок ракетного удару по ринку Костянтинівки поранень зазнало 33 людини, з них 6 екстрено доставили до Дніпра. За словами лікарів, усі в край важкому стані. Пацієнти на апаратах штучної вентиляції легень. Наймолодшому 19 років, найстаршій 57.
Сергій - лікар:
Людмилі - 57 років, вона також цивільна, її стан також критичний. Важке поранення грудей, живота, кінцівок. Це та жіночка, про яку я казав, у неї була зупинка серцевої діяльності, але реаніматологи її завели. І ми дбаємо про неї так, щоб вона обовязково змогла вижити.
Аби стабілізувати поранених, всю ніч в реанімаціях працювало 40 хірургів, провели 6 операцій і постійні переливання крові. Однак загроза життю для пацієнтів зберігається.
Сергій - лікар:
Всі вкрай тяжкі. Там, де зриваються ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не залишається. Каміння перетворюється в пісок, а з людських тіл вириваються усі кінцівки та ламаються. Так що в лікарні робимо все можливе, щоб вони вижили.
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