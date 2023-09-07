Шістьох постраждали після ракетного удару по Костянтинівці доправили до медзакладів Дніпра. Це одні з найтяжчих травмованих. Тепер лікарі борються за їхні життя. Наша Олена Мендалюк поспілкувалася з медиками - дізналася, в якому стані пацієнти.

Ви знаєте, мені зараз так важко говорити, згадувати. Для мене вчора був такий жах, і цілу ніч.

Пані Ніна показує на телефоні світлину свої доньки Олени. 16 вересня їй має виповнитися 48 років. У ці хвилини за її життя борються медики Дніпра. Постраждала працює на ринку, торгує м'ясною продукцією. В момент терористичного акту, розповідає мати, як раз завершувала роботу.

Ніна Кузнецова - мати постраждалої:

Вона була на роботі. О другій годині в неї закінчується робота. Потрібно було все складати, а о другій десять прилетів снаряд. Це було схоже, як у Краматорську торік. Стільки загиблих, поранених. Було дуже страшно. Все в крові, машини горіли, все стріляло.

Олена - одна з найважчих постраждалих, яку евакуювали до Дніпра.

Сергій - лікар:

Уламок прямо в судині головного мозку, наші нейрохірурги вже готові провести цю надскладну операцію. Але кондиції, яку потрібно, яку дозволяють реаніматологи, ще не досягнуто. Ми робимо все можливе, аби летальні функції запрацювали, і ті операції, які були заплановані, ми обов'язково закінчили.

Внаслідок ракетного удару по ринку Костянтинівки поранень зазнало 33 людини, з них 6 екстрено доставили до Дніпра. За словами лікарів, усі в край важкому стані. Пацієнти на апаратах штучної вентиляції легень. Наймолодшому 19 років, найстаршій 57.

Сергій - лікар:

Людмилі - 57 років, вона також цивільна, її стан також критичний. Важке поранення грудей, живота, кінцівок. Це та жіночка, про яку я казав, у неї була зупинка серцевої діяльності, але реаніматологи її завели. І ми дбаємо про неї так, щоб вона обовязково змогла вижити.

Аби стабілізувати поранених, всю ніч в реанімаціях працювало 40 хірургів, провели 6 операцій і постійні переливання крові. Однак загроза життю для пацієнтів зберігається.

Сергій - лікар: