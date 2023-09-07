Їх називають вбивці "Шахедів". Німецькі самохідні комп'ютеризовані зенітні установки "Гепард". Двадцять чотири години на добу вони захищають наше небо. На їхньому рахунку сотні знищених дронів. Наш наступний матеріал про один із таких підрозділів. За перші тижні свого чергування українські захисники збили п'ять ворожих безпілотників. І не пропустили жодного дрона.

Мінливе, красиве і ніби мирне на зараз небо Житомирщини. Але нещодавно воно виглядало так.

Це - відбиття нещодавньої атаки "Шахедів". А потім ще однієї.

А так ця установка виглядає вдень.

Зенітна комп'ютеризована установка "Гепард". Вбивця "Шахедів" та крилатих ракет.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Сучасний досвід показав, що наразі "Гепард", мабуть, є найбільш ефективною машиною, масовою машиною, яка протидіє дронам типу "Шахед". Тобто БПЛА, що літають низько, коштують відносно не багато, і дуже небезпечні для нерухомих цілей. Через те, що він працює як одна система - коли радар бачить ціль, комп'ютер прораховує траекторію, видає рекомендації. І от власне це все робить його не тільки ефективним, але ще і дуже дешевим засобом збиття. Точно дешевше, аніж ракета.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Із всіх установок ППО, які є в України - вона має найвищу ефективність. Де б вона не виконувала завдання, її коефіцієнт ефективності дорівнює одиниці. Всі, хто летить повз цю установку та попадають в радіус виявлення її цілей, будуть збиті.

Сергій Наєв нагороджує екіпаж. Лише на початку серпня вони повернулися із закордонного навчання. І вже за декілька тижнів - відбиття двох атак дронів і п'ять збитих "Шахедів" на рахунку.

Антон, військовослужбовець ЗСУ:

Почали працювати по них - перше збиття, друге збиття. Потім з другої позиції доповіли про ще одне збиття. Вся група "Шахедів", що йшла по нашому напрямку була знищена.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Бувало таке, що 3 пострілами з одного ствола на дистанції 3900 метрів дрон просто здетонував у повітрі. Головна наша задача - знищити "Шахеда" не просто, щоб він впав, а щоб його бойова частина здетонувала прямо в повітрі. Для того, щоб не було ураження цивільних об'єктів.

Про уламки знищених дронів зенітники говорять постійно. Намагаються мінімізувати шкоду від них.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Багато уламків падають на житлові будинки. І є бажання, щоб вони десь падали у полі.

Всі розуміють: "Шахед", якому б вдалося проскочити, вбив і зруйнував набагато більше. Володимир - водій "Гепарда." Каже і досі не може забути того відчуття, коли вперше вони знищили групу ворожих безпілотників.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Почали вітати один одного з такою маленькою, але перемогою. Це маленький крок такий, але до великої перемоги.

Після перших результатів, хлопці поставили собі амбітну ціль.

На "Шахедах" пристрілялися, і хочемо тепер ракети позбивати.

Минулого тижня виробник "Гепардів", концерн "Рейнметалл", повідомив про чергову партію снарядів до машин. До кінця року німці планують поставити 40 тисяч снарядів. Тож наразі ці установки забезпечені боєкомплектом.