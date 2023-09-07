Ганна Воскобойник змушена була залишити рідний дім, але не зрадила улюбленій справі. Жінка - авторка найвідомішої солодкої візитівки Херсона. Разом з родиною Ганна тікала від окупації, залишивши виробничу потужність і техніку. Та коли переїхала у Вінницю знайшла в собі силу відновити справу життя. Нині на Поділлі смакують Херсонським тортом. До того ж новому місту - кондитерка теж присвятила десерт.

До кондитерської Ганна заходить з усмішкою та гарним настроєм. Тут завжди повно людей, які смакують херсонськими ласощами. Адже авторка Херсонського торта нині живе у Вінниці.

До війни Ганна мала бізнес у Херсоні. Коли у 2019 му місто оголосило конкурс на солодкий бренд - саме її торт став візитівкою Херсону.

Ганна Воскобойник, власниця кондитерської:

Мій рецепт переміг. Тепер маємо авторські права на виготовлення цього торту. Цей торт - неймовірно смачний. Він наповнений любов'ю до рідного краю. Тому що я - херсонка. Народилася в Херсонській області, і в моєму дворі росли абрикоси й волоські горіхи. І я коли думала над рецептом, я поставила таку ціль, що саме ці інгредієнти - головні в нашому торті.

Ось її солодкий витвір.

Коржі безе з волоськими горіхами, крем-сир із курагою і білим шоколадом. А зверху молочний бельгійський шоколад.

Свого часу Херсонський торт куштував і Президент.

Ганна Воскобойник, власниця кондитерської:

Коли приїжджала делегація, то мій торт, знаю, возили на десерт. Я не знаю всю інформацію, але в організаторів питала, чи все доїли? То сказали, що з'їли.

Проте війна змінила усе.

Ганна Воскобойник, власниця кондитерської:

О п'ятій ранку 24 лютого ми проснулися від того, що було чути вибухи. Рішення було прийнято, що треба збирати речі й виїхати з міста.

Ганна думала: це ненадовго. Та виявилося інакше. Після місяця невідомості родина опинилася у Вінниці.

Ганна Воскобойник, власниця кондитерської:

З першого погляду закохалася у це місто. Мені тут дуже сподобалося. Був Великдень, сонячна погода. І якось я це відчула.

Мови про те, щоб якось перевезти виробництво у Вінницю не було, каже жінка. Тож усе розпочали з нуля.

Ганна Воскобойник, власниця кондитерської:

Перші свої партії морозива, які ми почали робити - це саме в чужому цеху, на чужому обладнанні. Потім почали купувати своє обладнання. А потім, вже коли Херсон звільнили, ми перевезли своє обладнання. І зараз релокували виробництво саме у місто Вінницю. І дуже вдячні вінничанам, що нас тут гарно зустріли й підтримують.

Тепер її фірмовий торт "Херсон" смакують вінничани й гості міста. А разом із ним - сотні видів інших ласощів та морозива.

Ольга, відвідувачка кондитерської:

Традиція. Кожен день йду на роботу, зайшла й посмакувала. Знаю, що вона з Херсона. Я сама - з Донецька.

Ганна щиро радіє, що на новому місті їй вдалося відновити бізнес. Та створити робочі місця.

Ганна Воскобойник, власниця кондитерської:

Зараз у нашій команді десять людей, які приїхали саме з Херсону. І працюють саме у Вінниці. Тому дуже вдячні ми їм. І ми, знаєте, як така велика родина. Вже не просто люди з одного міста, де працювали. Ми розуміємо потреби один одного. Я, як ніхто знаю, наскільки багато зараз треба переселенцям.

Пані Ольга у Херсоні пережила окупацію.

Ольга, працівниця закладу:

Всі 9 місяців, після того, як Херсон звільнили, я вірила, що ми залишимося. Я жила біля Антонівського моста. Син виїхав іще у квітні, тому що він хворий на діабет, і в Херсоні не було ліків.

Але таки довелося залишити дім.

Ольга, працівниця закладу:

Ми раділи, що ми вже вільні. Україна. А потім після тижня почали нас вже сильно обстрілювати. Біля моста. Ми мусили виїхати. Нам 10 хвилин дали. Дякую, що мене взяли. Коли чуєш місто Херсон, то душа розривається...

Сумує за домівкою і сама Ганна.

Ганна Воскобойник, власниця кондитерської:

Сумуємо дуже за Херсоном, особливо за морем сумуємо, тому що 15 років із дітьми кожне літо ми жили в Залізному порті. Дуже сумуємо за своєю рідною домівкою.

Та її інтуїція підказує: додому вони ще повернуться. А поки Ганна розширяє свій бізнес тут. Кондитерських у неї вже дві. А у перспективі - й відкриття піцерії. І як же без солодкого креативу? Особливий торт, який символізуватиме подільське місто, жінка розробила і для вінничан.