Забравши техніку, військові рф, посадили хлопця в машину та повезли на допит у Херсон.

Постійні обшуки, допити та намагання знайти партизанів. В село Барвінок на Херсонщині спочатку зайшла регулярна армія, а потім і ФСБ. Російські спецслужби намагалися знайти серед місцевих тих, хто "здає" позиції росіян. На допити водили місцевих чоловіків. Про хроніки окупації села Барвінок матеріал Наталії Сінченко.

Світлана - жителька села Барвінок:

Я думала, що його вбили. Так, ми думали в посадці. Думали, не вернеться.

Пані Світлана розповідає, як її онука взяли в полон російські ФСБ. Жінка думала, що вже не побачить хлопця.

Світлана - жителька с. Барвінок:

Немає, що казати, я 20 кг втратила, розум втратила, все втратила.

Онук для Світлани був найріднішою дитиною, адже жив та виховувався у бабусі й дідуся.

Світлана - жителька села Барвінок:

Тепер батька немає, мати тоже живе за границею. То я його виховувала. Казала йому: виїжджай. А він не хотів.

А потім у дім вдерлися окупанти.

Роман - житель села Барвінок:

Під'їхала машина ФСБ. Дружина відкрила калитку, і вони вломились. Я підбігаю, двері відкрив в кімнату, де внук - один стояв біля дверей і мене пістолетом в груди й говорить: уходи отсюда, тебе здесь не место.

Росіяни підозрювали, що хлопець партизанить. Тортурами намагалися вибити зізнання

Роман - житель села Барвінок:

Заходжу у двір, а вони вивели його за сарай. Там за сараєм били, прибігали по воду. Туди носили. Після чого забрали.

Загарбники перерили всю оселю. Знайдені мобільний телефон, комп'ютери, телескоп та квадрокоптер - московити вважали речовими доказами.

Світлана - жителька села Барвінок:

Комп'ютер забрали, телефон забрали, ноутбуки, квадрокоптер.

Забравши техніку, військові рф, посадили хлопця в машину та повезли на допит у Херсон.

Роман - житель села Барвінок:

Пістолет в рот засовували.

Такі дії окупантів були викликані страхом перед партизанами. Рашисти запідозрили, що селяни допомагають українським оборонцям, адже на раз були влучання точнісінько по позиціях ординців.

Олена ителька села Барвінок:

У них тут "Гради" були, і наші війська прямим попаданням туди їх знищували. "Мопеди" гуділи над хатами. Потім лазер стояв над моєю хатою, над дверима, якщо я вийду, то вистрілять, бо так боялися, як кажуть, і тіні своєї.

Пані Олена теж була під підозрою у путінських армійців. Кілька разів приїжджали до двору жінки - шукали учасників руху спротиву.

Олена - жителька села Барвінок:

Пару раз було - і танками, і БТРами приїжджали, така атмосфера була. Тому що я живу на пустоті, і у мене будівля - пуста, вони думали, що там партизани сидять, і їх обстрілюють постійно.

Селянці допомогло те, що трималася відсторонено і займалася господарством. Та й сигналів мобільного зв'язку біля її оселі не фіксували.

Олена - жителька села Барвінок:

Розвідку роблять, бачать, що я не йду з ними на контакт. У мене кози були, хазяйством займаюсь, то вони й думають, що я не маю ніякого відношення, займаюсь своїми справами.

Не змогли московити довести провину й онука Світлани та Романа, тож хлопця за три тижні й відпустили. Він і досі не розповів рідним подробиці перебування у російському полоні.

Світлана - жителька села Барвінок:

Паспорт йому не віддали.

Люди не розповідають про те, як дошкуляли рашистам місцеві партизани. Проте переконані: їхні дії допомогли Збройним Силам визволити Барвінок.