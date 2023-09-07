У столиці відбувся третій Саміт перших леді й джентльменів. Подружжя президентів різних країн зібралися у Києві. Хто приїхав у гості до української столиці та які рішення ухвалили - про це наш сюжет.

Петро Буряк розповідає про свої досягнення в реабілітації - військовослужбовець звикає ходити на протезах. Рівно рік тому він втратив обидві ноги. Під час звільнення Херсона його машина наїхала на протитанкову міну. Важкі поранення. Тривале лікування. Балансування на межі життя і смерті. Виплутатися з тенет глибокого відчаю допомогла родина та нове покликання - волонтерство.

Петро Буряк, військовослужбовець Збройних сил України:

Приходив в норму, виживав. У мене тут пластина, тут пальців нема. Потрібно вибрати, що ти хочеш для себе. Для чого ти то все робиш. Чи ти хочеш все життя сидіти у візку, щоб тебе увесь час жаліли, який ти бідний, нещасний, чи бути таким, як ти колись був.

Сьогодні Петро - учасник Саміту перших леді та джентльменів, який проходить на території Національного заповідника "Софія Київська".

Як зберегти ментальне здоров'я в умовах постійного стресу? Це питання об'єднало майже 3 десятки подружжів високопосадовців із різних країн світу, які особисто чи онлайн взяли участь у Саміті.

Кожна сьома дитина зараз зростає у зоні конфлікту. Конфлікти й війни мають величезний вплив на здоров'я і добробут людей.

У рамках підготовки до Саміту британські соціологи провели дослідження про ментальне здоров'я людей у різних країнах. Кожен другий опитаний зізнався, що війна росії проти України позначилася на його житті. Збереження ментального здоров'я входить до п'ятірки найбільших глобальних викликів майбутнього - це також результат дослідження. І Україна готова прийняти цей виклик у співпраці зі світовою спільнотою.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Ми поставили за мету, щоб кожен наш саміт мав практичний результат. На минулорічному саміті нам вдалося зібрати більше ніж 6 мільйонів доларів, що дало нам можливість придбати 92 сучасні реанімобілі, які зараз рятують життя українців. Цьогоріч одним із результатів саміту буде заснування мережі медичного партнерства між країнами.

У рамках Саміту пройшла зустріч міністрів охорони здоров'я 14 країн.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Сьогодні підписано меморандуми про 25 медичних партнерств. 25 українських лікарень знайшли своїх партнерів за межами нашої країни. В рамках цієї співпраці ми домовилися, що надалі міжнародне медичне партнерство знайде відображення в резолюції Європейського комітету ВООЗ найближчим часом у жовтні цього року.

У саміті взяли участь зірки світового рівня - Шон Пенн і Стівен Фрай. З промовою виступив Президент України Володимир Зеленський. Спеціальним гостем став держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

У міру того, як українці боряться з негараздами й трагедіями війни, США і ваші партнери будуть підтримувати вас на кожному кроці цього шляху. Дякую вам за те, що ви робите. Слава Україні!

Учасники саміту домовилися співпрацювати у сфері ментального здоров'я та підтримувати міжнародне медичне партнерство.