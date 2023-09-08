Рекультиваційний полігон умовно можна порівняти з тортом, що складається з кількох шарів.

Чотириста кілограмів непотребу щороку викидає на смітник середньостатистичний українець. У Києві більшу частину відходів звозять на полігон номер п'ять. Там нині триває рекультивація сміття. Докладніше розповість Валерія Глущенко.

Валерія Глущенко, кореспондентка:

Це найвища точка Обухівського району. І не скажеш, що це сміттєвий полігон. Перша частина, якого виглядає ось так, аж поки не заповниться сміттям повністю. Наступний вигляд матиме такий. Навіть і не скажеш, що під нашими ногами зараз тонни сміття.

А це інша частина полігону. Її заповнювали з 1986 року. Територія - 18 гектарів! 6 років тому столичні посадовці зрозуміли, якщо продовжувати скидати сміття сюди й надалі, воно становитиме загрозу для довкілля і для людей, що живуть неподалік. Було створено рекультиваційний полігон.

Андрій Грущинський, голова правління ПрАТ "Київспецтранс":

Ми здійснюємо рекультивацію полігону для того, щоб позбутися запаху, позбутися ризику виникнення пожеж, щоб не було можливого утворення фільтрату.

Рекультиваційний полігон умовно можна порівняти з тортом, що складається з кількох шарів.

Внизу прокладений спеціальний протифільтраційний екран. Така конструкція дозволяє убезпечити протіканню фільтрату й рідини, що утворюється у відходах, в грунтові води.

Далі йде спресоване сміття, поверх нього шар щебеню та геомембрана.

Руслан Прокоп, пайщик геомембрани:

Це пайка геомембрани. За допомогою цієї машинки сплавляється одна геомембрана з іншою. За рахунок нагрівального елемента градусів 450.

На геомембрані - ще кілька шарів піску, родючого грунту. Плюс - газон. Але він поки що у планах.

Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА:

З точки зору екології - це повністю безпечний об'єкт, який робиться за сучасними європейськими стандартами. Місто на себе взяло гарантії, що ми будемо про нього дбати, навіть після закриття. І ми цих гарантій дотримуємось.

Рекультивація іншої частини полігону - поки що також у перспективі. Її спочатку треба заповнити сміттям.