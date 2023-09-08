Відважний гелікоптер NASA Ingenuity не зупиняється на своєму шляху до визначних рекордів, та вже відзначився своєю надзвичайною витривалістю під час своєї місії на Марсі. Цей малий аерокосмічний апарат продовжує дивувати науковий світ своїми досягненнями в повітряних подорожах на Марсі.

Ingenuity, що став першим гелікоптером, який успішно злетів на іншій планеті, подолавши виклики тонкої та розрідженої атмосфери Марса, встановив новий рекорд, досягнувши 100 хвилин загального часу польоту. Це сталося під час його 57-ї повітряної пригоди на Червоній планеті від моменту його прибуття у квітні 2021 року.

Під час цього знакового польоту Ingenuity розпочав свій переліт на північ, пролетівши 217 метрів за 129 секунд, досягнувши максимальної висоти 10 метрів та розвинувши максимальну швидкість 4,8 кілометра на годину. Метою цього польоту було не лише перепозиціонування гелікоптера, але й отримання важливих наукових даних та зображень.

Ingenuity has flown more than 100 minutes on Mars!



The #MarsHelicopter completed Flight 57 over the weekend, traveling north for 713 ft (217 m) for 129 seconds. See the latest flight stats: https://t.co/7DMHj9KMYp pic.twitter.com/CYNzJ4IcEY — NASA JPL (@NASAJPL) September 6, 2023

Ingenuity спроектований із застосуванням передових технологій, і його місія мала на меті не лише перевірити, чи можливо піднятися в повітря в умовах Марса, але й допомогти збирати цінні дані для наукових цілей.

Апарат співпрацює з марсоходом Perseverance, надаючи йому аерофотознімки та допомагаючи визначити безпечні маршрути для дослідження кратера Джезеро на Марсі на предмет слідів давнього мікробного життя.

Ingenuity вже встиг встановити ряд рекордів під час своєї місії, включаючи найдальшу подолану відстань за один політ –708,9 метрів під час однієї з попередніх місій. Він також продемонстрував свою надзвичайну маневреність та витривалість, перебуваючи у повітрі протягом 169,5 секунд.

Цей гелікоптер перетворився на символ наукових досягнень та інженерної винахідливості, відкриваючи шлях для подальших місій на Марсі та інших планетах. Інженери NASA вже працюють над більш складними версіями аерокосмічних апаратів для майбутніх місій, заснованих на досвіді та успіхах Ingenuity.

З кожним новим досягненням і рекордом, встановленим Ingenuity, спільні зусилля NASA та її науковців надихаються на подальше дослідження Марсу та можливість відкрити нові горизонти в пізнанні космосу.

Раніше ми повідомляли про те, як NASA записали звук польоту Ingenuity на Марсі.