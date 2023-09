Відважний гелікоптер NASA Ingenuity не зупиняється на своєму шляху до визначних рекордів, та вже відзначився своєю надзвичайною витривалістю під час своєї місії на Марсі. Цей малий аерокосмічний апарат продовжує дивувати науковий світ своїми досягненнями в повітряних подорожах на Марсі.

Ingenuity, що став першим гелікоптером, який успішно злетів на іншій планеті, подолавши виклики тонкої та розрідженої атмосфери Марса, встановив новий рекорд, досягнувши 100 хвилин загального часу польоту. Це сталося під час його 57-ї повітряної пригоди на Червоній планеті від моменту його прибуття у квітні 2021 року.

Під час цього знакового польоту Ingenuity розпочав свій переліт на північ, пролетівши 217 метрів за 129 секунд, досягнувши максимальної висоти 10 метрів та розвинувши максимальну швидкість 4,8 кілометра на годину. Метою цього польоту було не лише перепозиціонування гелікоптера, але й отримання важливих наукових даних та зображень.

Ingenuity has flown more than 100 minutes on Mars!



The #MarsHelicopter completed Flight 57 over the weekend, traveling north for 713 ft (217 m) for 129 seconds. See the latest flight stats: https://t.co/7DMHj9KMYp pic.twitter.com/CYNzJ4IcEY