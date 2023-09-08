Ворожі безпілотники знову атакували Одещину вночі: що відомо [ Редагувати ]
У вечірній час 7 вересня року було зафіксовано старт кількох груп бойових безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" з міста Чауда (Крим) та кількох груп "Shahed" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, російська федерація). Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні.
Після оголошення повітряної тривоги очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав:
"Ізмаїльський район, ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу! Швиденько йдіть в укриття та безпечні місця! Перебувайте там до відбою. Це дуже важливо!".
Пізніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про підліт груп ударних БпЛА до Одеси. Безпілотники постійно змінювали свій напрямок руху.
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