росіяни вночі атакували Суми: де є влучання [ Редагувати ]
Близько 5:30 ранку 8 вересня російські окупанти завдали ракетного удари по Сумщині. В регіоні діяли сили протиповітряної оборони, але в результаті атаки сталися "прильоти".
Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, терористи завдали ракетного удару по приватному сектору, внаслідок чого зруйновано приватний будинок.
Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що ракети поцілили у приватні будинки в районі Козацького проспекту.
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