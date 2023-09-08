У ніч на 8 вересня 2023 року в соціальних мережах була опублікована інформація про виникнення пожежі у москві.

Спочатку інформували, що пожежа виникла на східній частині москви.

У районі Новогирєєво (район москви) спостерігався великий стовп чорного диму, що вказував на пожежу на вулиці Кусковській.

За даними МНС, інформація про це надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба. На місце події негайно виїхали оперативні служби.

Також на місці пожежі у Новогирєєво чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, горять склади, площа пожежі уточнюється.