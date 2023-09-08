У москві зайнялася будівля Федеральної митної служби [ Редагувати ]
У ніч на 8 вересня 2023 року в соціальних мережах була опублікована інформація про виникнення пожежі у москві.
Спочатку інформували, що пожежа виникла на східній частині москви.
У районі Новогирєєво (район москви) спостерігався великий стовп чорного диму, що вказував на пожежу на вулиці Кусковській.
За даними МНС, інформація про це надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба. На місце події негайно виїхали оперативні служби.
Також на місці пожежі у Новогирєєво чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, горять склади, площа пожежі уточнюється.
по темі
У понеділок ввечері, 4 вересня, у російській москві спалахнула масштабна пожежа неподалік Ленінградського вокзалу
Мер москви сергій собянін заявив про збиття безпілотника, який нібито летів на москву вночі 7 вересняда говрхоиметь
У середу, 6 вересня, у Бєлгородської області росії спалахнула масштабна пожежа
В унікальному заповіднику Асканія-Нова продовжує вирувати вогонь
У суботу, 2 вересня, у Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа