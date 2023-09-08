8 вересня, у п'ятницю, росією були випущені ракети, які вдарили по цивільних об'єктах інфраструктури в місті Запоріжжя. За попередніми даними, ці ракети були балістичними.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру, - йдеться у повідомленні.

За інформацією голови ОВА, наразі є інформація про щонайменше одну постраждалу особу. Всі відповідні служби працюють на місці атаки.

Крім того, варто зазначити, що в Запорізькій області після опівночі кілька разів оголошувалася повітряна тривога, при цьому остання тривала з 06:22 до 07:19.