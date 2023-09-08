Нічна атака на Україну: що запустили росіяни [ Редагувати ]
Цієї ночі російські війська знову запустили ракети та БПЛА на міста України. Внаслідок бойової роботи було знищено 16 літальних апаратів "Shahed-136/131" в районах Одеської та Миколаївської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Уночі, 8 вересня 2023, противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда – ТОТ, Крим), - йдеться у повідомленні.
Усього було зафіксовано пуски 20 "шахедів" у сторону Одещини. Повітряні сили змогли збити 16 з них.
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