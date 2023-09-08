Обстріл Костянтинівки: зросла кількість поранених [ Редагувати ]
В результаті обстрілу ринку в Костянтинівці Донецької області, що стався у середу, 6 вересня, поранено 37 осіб. Надійшла інформація про 4 інших поранених.
Про це повідомляє Донецька ОВА.
"Вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня", - йдеться в повідомленні.
Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував кадри ліквідації наслідків трагедії у Костянтинівці та подякував усім, хто до неї долучився.
Нагадаємо, вдень 6 вересня російські окупанти вдарили по ринку в центрі міста. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів.
Вибухом пошкоджено 30 торгових павільйонів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку.
Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.
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