В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: у Кривому Розі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Моніторингові групи повідомили про зліт МіГ-31К ВПС рф з аеродрому "Саваслейка".
МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Проте інформація про зліт МіГ-31К не підтвердилася.
Моніторингові групи повідомили про помилку внаслідок невірної обробки вхідних даних. Ракетна небезпека триває у областях, де оголошено повітряну тривогу.
У Кривому Розі вже прогриміли вибухи. Інформацію про це підтвердив Олександр Вілкул.
Станом на 9:00 повітряну тривогу оголосили в усіх областях, крім західних, а також Одеської області.
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