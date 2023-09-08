"Приліт" у Кривому Розі: є загиблий та поранені [ Редагувати ]
8 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу. Ракета потрапила в адмінбудівлю. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Відомо про одного загиблого та девʼятьох постраждалих. Трьох людей дістали з-під завалів. Внаслідок удару зайнялися гаражі.
Олександр Вілкул повідомив, що наразі розгортають штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю.
Постраждалим буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше.
Міністр внутрішніз справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.
Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості, - повідомив Клименко.
Нагадаємо, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Було повідомлено про вибухи у Кривому Розі.
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