8 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу. Ракета потрапила в адмінбудівлю. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відомо про одного загиблого та девʼятьох постраждалих. Трьох людей дістали з-під завалів. Внаслідок удару зайнялися гаражі.

Олександр Вілкул повідомив, що наразі розгортають штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю.

Постраждалим буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше.

Міністр внутрішніз справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.

Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості, - повідомив Клименко.

Нагадаємо, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Було повідомлено про вибухи у Кривому Розі.