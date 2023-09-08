Удар по Кривому Рогу: зросла кількість постраждалих [ Редагувати ]
8 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу. Ракета потрапила в адмінбудівлю.
Станом на 10:00 кількість постраждалих зросла до 25. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Також він заявив, що внаслідок обстрілу загинув поліцейський.
Нагадаємо, Олександр Вілкул повідомив, що наразі розгортають штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю.
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