У Сумах правоохоронці затримали громадянку росії, яка співпрацювала з окупантами. У ніч на 7 вересня вона брала участь у коригуванні ворожих ударів по місту. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, громадянка російської федерації, яка має дозвіл на проживання в Україні і проживала в Сумах тривалий період, була розкрита як російська шпигунка. Після початку повномасштабного вторгнення росії, вона розпочала дистанційно співпрацювати з Головним управлінням Генштабу російської федерації (відомого як ГРУ). Шпигунка збирала інформацію про об'єкти в Сумах, де, на її думку, можливо перебували українські військові.

Для збору інформації жінка обходила місто, виглядаючи як особа, що проводить свої особисті справи, або отримувала дані у своїх знайомих некоректними методами. Зібрану інформацію зрадниця надсилала в месенджерах, включаючи координати українських об'єктів.

Крім того, в Сумах шпигунка намагалася створити свою агентурну мережу, шукаючи "однодумців", яким пропонувала співпрацювати проти України.

Під час проведення обшуків вилучено мобільний телефон затриманої жінки. Їй було пред'явлено обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зараз розглядається питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а на неї може чекати довічне ув'язнення.