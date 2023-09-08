8 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу. Ракета потрапила в адмінбудівлю. Наразі відомо про 41 постраждалого. Про це повідомив Олександр Вілкул.

Відомо, що пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них - багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована.

Олександр Вілкул заявив, що наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та опублікував відео з місця подій.

А в ДСНС опублікували зворушливі кадри порятунку песика. "Кожне життя важливе", - написали рятувальники.

Нагадаємо, міністр внутрішніз справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.