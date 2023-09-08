Україна повернула з полону дев'ять дітей [ Редагувати ]
Україні вдалося повернути додому 9 дітей, яких утримували у себе в полоні російські окупанти. Про це повідомляє Telegram омбудсмена Дмитро Лубінця.
Двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованій території, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам.скольсколько вобще бще л
Також, за словами Лубінця, вдалося повернути і хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.
Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні.
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