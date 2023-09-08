Україні вдалося повернути додому 9 дітей, яких утримували у себе в полоні російські окупанти. Про це повідомляє Telegram омбудсмена Дмитро Лубінця.

Двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованій території, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам.скольсколько вобще бще л

Також, за словами Лубінця, вдалося повернути і хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.