У Бердянську біля "виборчої дільниці" окупантів пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
Вночі 8 вересня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи на території ліцею, де росіяни розташували "виборчу дільницю".
Про це повідомляється у Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно.
За його словами, два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з "виборчих дільниць".
Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами.
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