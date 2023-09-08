У пʼятницю, 8 вересня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що окупанти скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області. Є загиблі та постраждалі.

Через ворожу атаку загинуло троє цивільних людей - двоє жінок та чоловік. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.

Клименко повідомив, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Вони також займаються фіксацією воєнного злочину росії.

Окупанти щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.