Окупанти скинули авіабомбу на Херсонську область [ Редагувати ]
У пʼятницю, 8 вересня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що окупанти скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області. Є загиблі та постраждалі.
Через ворожу атаку загинуло троє цивільних людей - двоє жінок та чоловік. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.
Клименко повідомив, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Вони також займаються фіксацією воєнного злочину росії.
Окупанти щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
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