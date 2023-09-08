Атака на Кривий РІг: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
8 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу. Ракета потрапила в адмінбудівлю. Через ракетну атаку російських окупантів по місту постраждали щонайменше 52 людини.
Про це повідомляє МВС.
"Станом 12:30 загинула 1 особа та 52 постраждало", - йдеться у повідомленні.
Втім аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.
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