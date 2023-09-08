У пʼятницю, 8 вересня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що у шкільні підручники з історії додадуть новий розділ. Школярі будуть вивчати повномасштабну війну росії проти України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Мені здається, що важливо вже почати додавати інформацію про повномасштабну війну та захист нашої країни, сміливість українців для того, що старшокласники не брали цю інформацію з TikTok.

Він зазначив, що терміни, коли у шкільних підручниках з історії з'явиться розділ про повномасштабну війну, залежить від Міністерства освіти та науки. Але, на думку Федорова, це потрібно робити терміново, особливо в умовах поширення російської пропаганди.