У пʼятницю, 8 вересня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. Поранення отримали 54 людей, один поліцейський загинув. Рятувальна операція на місці "прильоту" завершена. Про це повідомляється у Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції.

За словами Клименка, для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.