В Кривому Розі завершили рятувальні роботи: скільки постраждалих [ Редагувати ]
У пʼятницю, 8 вересня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. Поранення отримали 54 людей, один поліцейський загинув. Рятувальна операція на місці "прильоту" завершена. Про це повідомляється у Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.
У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції.
За словами Клименка, для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.
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