"Маємо інформацію, що путін причетний до смерті пригожина" - Зеленський [ Редагувати ]
У пʼятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін відповідальний за загибель ватажка ПВК "вагнера" Євгена пригожина в авіакатастрофі.
Про це він заявив під час саміту "Ялта" в Києві, повідомляє BBC.
путін здувся - як людина, як політик. Він убив пригожина - принаймні, така інформація у нас є.
Як відзначив лідер країни, Україна сприйняла ліквідацію пригожина, як "на одного терориста менше", водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись "вагнерівцями" та кидати найманців вперед на поле боя.
Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, "вагнерівців", - вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс.
по темі
В рамках дводенного візиту очільник американської дипломатії провів ряд зустрічей. Які мотиви візиту американського посадовця? І що пообіцяв наш ключовий союзник?
У четвер, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський привітав всіх, хто причетний до воєнної розвідки, із професіональним святом
Мер москви сергій собянін заявив про збиття безпілотника, який нібито летів на москву вночі 7 вересняда говрхоиметь
У середу, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл міста Костянтинівка
У середу, 6 вересня, у Бєлгородської області росії спалахнула масштабна пожежа