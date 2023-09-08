У пʼятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін відповідальний за загибель ватажка ПВК "вагнера" Євгена пригожина в авіакатастрофі.

Про це він заявив під час саміту "Ялта" в Києві, повідомляє BBC.

путін здувся - як людина, як політик. Він убив пригожина - принаймні, така інформація у нас є.

Як відзначив лідер країни, Україна сприйняла ліквідацію пригожина, як "на одного терориста менше", водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись "вагнерівцями" та кидати найманців вперед на поле боя.