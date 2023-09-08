У пʼятницю, 8 вересня, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що в області на міні підірвалися троє вибухотехніків. Один – у тяжкому стані, його оперують. Про це він розповів у Telegram.

В Херсонській області на російській міні підірвалися троє вибухотехніків.

За словами Прокудіна, це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.

24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого.

Крім того, ще двоє чоловіків, 32 років та 31 рік, дістали уламкові поранення, їм надають медичну допомогу.

Зазначимо, що у зв'язку з війною Україна в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, що звільнені від загарбників, щільно замінована. У зв'язку з цим, зокрема в Херсонській, Харківській та Чернігівській областях, не рідкісні випадки підриву на боєприпасах, залишених російськими окупантами.