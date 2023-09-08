У ніч на пʼятницю, 8 вересня, окупанти вдарили по місту Суми. Поліція показала перші хвилини після удару. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у Facebook.

Патрульні допомагали гасити пожежу до приїзду рятувальників.

Опубліковане відео було записане на бодікамери патрульних поліцейських. До приїзду рятувальників патрульні разом з мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару окупантів.

Також поліцейські оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу.