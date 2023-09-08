Удар по Сумах: поліція показала перші хвилини [ Редагувати ]
У ніч на пʼятницю, 8 вересня, окупанти вдарили по місту Суми. Поліція показала перші хвилини після удару. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у Facebook.
Патрульні допомагали гасити пожежу до приїзду рятувальників.
Опубліковане відео було записане на бодікамери патрульних поліцейських. До приїзду рятувальників патрульні разом з мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару окупантів.
Також поліцейські оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу.
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