Удар по Кривому Рогу: кількість поранених досягла 60 [ Редагувати ]
Фото: Ігор Клименко
У пʼятницю, 8 вересня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. Попри те, що рятувальні роботи на місці ракетного обстрілу в Кривому Розі завершені, кількість поранених вже збільшилась до 60 людей.
Про це повідомляє ДСНС України.
На 15:00 в результаті атаки загинула 1 особа та постраждало 60 осіб.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.
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