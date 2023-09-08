Ціни на паливо: газ в Україні дорожчає другий місяць [ Редагувати ]
Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за серпень 2023 року. Вартість становила 12 500 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 15,5% більше, ніж на місяць раніше.
Про це свідчать дані міністерства.
Таким чином, газ дорожчає другий місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася більш ніж утричі.
Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
по темі
"Подробиці" відкривають збір на пікап для 32-ї бригади, яка зараз воює на Куп'янському напрямку
У разі отримання інвалідності, військовослужбовці мають можливість оформити пенсійні виплати
У липні поточного 2023 року в Україні відзначили дефляцію на споживчому ринку - це вперше за останні два роки
Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила, що в Україні хочуть позбавити пенсій людей, які працювали у незаконних органах
З 1 січня 2024 року буде запроваджено систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, яка, зокрема, передбачає посилення ролі посадового окладу, запровадження грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати