Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за серпень 2023 року. Вартість становила 12 500 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 15,5% більше, ніж на місяць раніше.

Про це свідчать дані міністерства.

Таким чином, газ дорожчає другий місяць поспіль. Проте за останній рік ціна опустилася більш ніж утричі.

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.