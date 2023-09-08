Рада запровадить штрафи за образу військових [ Редагувати ]
В Україні каратимуть за прояв неповаги до військовослужбовців штрафом у розмірі 3400-5100 грн або арештом до 15 діб. Відповідний законопроєкт №10014 зареєстрував член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федор Веніславський.
Документ пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 185 про неповагу до військовослужбовців, прикордонників, розвідки, працівників Міноборони, СБУ, Держохорони, Держспецслужби транспорту, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації й Нацгвардії.
У ньому уточнюється, що каратимуть за неповагу, яка "проявилась в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав та свобод".
Окрім штрафу та арешту, порушників можуть відправити на громадські роботи на термін від 50 до 60 годин, виправні роботи на термін від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на термін від 240 до 360 днів.
Нагадаємо, 1 вересня полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку відправили до СІЗО через підозру в образі честі та гідності військовослужбовця. Санкція цієї статті передбачає до п'яти років за ґратами.
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