Міністр освіти Лісовий пояснив, чому наказав писати "російська федерація" з великих літер [ Редагувати ]
Глава Міністерства освіти та науки Оксен Лісовий видав наказ про написання найменування держави-агресора "Російська Федерація" з великих літер.
Цим документом від 31 серпня міністр вніс зміни до наказу МОН №1022 від 21 серпня. І наказав виправити назву країни-агресора, якщо в документах вона написана з маленької літери.
Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2023 року №1022 "Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України" такі зміни: у заголовку, підпунктах 1, 2 пункту 1 слова "російської федерації" замінити словами "Російської Федерації".
З початку повномасштабної війни у ЗМІ та у держструктурах почали писати "росія", "російська федерація", "путін", "москва" з маленької літери на знак зневаги.
"Зрада" від очільника МОНу викликала збурення в патріотичних колах. Оксен Лісовий опублікував пояснення, де зазначив, що "правопис "рф" з великої літери - помилка, але вимога нормопроєктування".
Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном.
Йдеться про наказ від 21 серпня 2023 року., який передбачає, що українці, які здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та в Україні, в українських школах можуть вивчати лише українознавчий компонент (українські мова й література, історія України тощо).
У коментарях до допису користувачка запитала у міністра, чи можна "дітям, що знаходяться в Україні, писати "РФ" з маленької", наприклад, у шкільних творах або на уроках географії. Оксен Лісовий відповів, що "тільки за".
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