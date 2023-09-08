У Північній Кореї урочисто спустили на воду перший "тактичний атомний ударний підводний човен". Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Субмарина номер 841, яка отримала назву "Герой Кім Гун Ок", готується до виходу в море для випробувань, заявила влада КНДР.

На церемонії спуску "Героя Кім Гун Ок" на воду 6 вересня брав участь корейський диктатор Кім Чен Ин.

Він заявив, що Північна Корея планує переобладнати інші підводні човни в атомні кораблі та прискорити процес створення підводних човнів з ядерною енергетичною установкою.

Північнокорейські ЗМІ написали про підводний човен лише через два дні після церемонії його спуску на воду.

Військові Південної Кореї заявили, що, за їхньою оцінкою, представлений підводний човен не готовий до нормальної експлуатації, повідомляє Yonhap.

За словами аналітиків, яких цитує Reuters, представлений підводний човен - модифікація радянського підводного човна проекту 633 (за класифікацією НАТО "Ромео"), який КНДР купила у Китаю в 1970-х роках і почав виробляти всередині країни. На думку аналітиків, підводний човен озброєний балістичними та крилатими ракетами.

У липні КНДР з офіційним візитом відвідав міністр оборони рф сергій шойгу. Російські Z-канали писали, що головною метою візиту "фанерного маршала" є домовленості з корейськими воєначальниками про передачу росії великих запасів артилерійських снарядів.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку неодноразово писали, що москва купує у Пхеньяна боєприпаси. Офіційно КНДР це заперечувала.

Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.