Данія передала Україні перші 10 танків Leopard 1 [ Редагувати ]
Першу партію з 10 важких танків Leopard 1A5 доставили в Україну. Незабаром українським військовим передадуть ще кілька Leopard 1A5. Про це повідомила у Міноборони Данії, передає AFP.
Тепер вони можуть бути задіяні у наступі, який українці лише починають. Робота, що ведеться з весни, не припиняється. Навчання проходить у Німеччині, де данські танкові інструктори спільно з німецькими військовими готують екіпажі та передають танки Україні.
На початку лютого уряд Данії ухвалив рішення про співпрацю з Німеччиною та Нідерландами щодо передачі Україні 100 танків Leopard 1.
У травні Данія та Німеччина оголосили про плани передати Україні 80 танків Leopard 1 - п'ять танкових рот. У тому ж місяці міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен говорив, що це танки було знято з озброєння і поставлено на зберігання в 2005 році.
Перед відправкою бойові машини пройшли ремонт на німецькому підприємстві Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.
У середині липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що у найближчі кілька тижнів Україна отримає десятки танків Leopard 1A5.
Газета Handelsblatt раніше повідомляла, що Німеччина може поставити Україні до 160 основних бойових танків Leopard 1 з промислових запасів. Наразі невідомо, коли танки будуть повністю готові до відправки. Частина з них перебуває у незадовільному стані. Їхні компоненти можна було б використовувати для ремонту інших танків Leopard.
Перший десяток танків Leopard 1A5 Сили оборони України отримали від Німеччини у липні 2023 року. 30 серпня ФРН заявила, що передала Україні ще 10 танків Leopard 1А5.
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