Кабінет міністрів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Тепер замовник, окрім чинних процедур, має обґрунтувати та пояснити необхідність публічних закупівель на суму понад 50 000 грн.

"Для закупівель на суму від 50 тис. гривень треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі", - повідомляє Мінекономіки.

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко пояснила:

Тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер.

Постанова Кабміну також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму.

Водночас постанова підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при ухваленні рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого запроваджені санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись.

Нагадаємо, у серпні на Закарпатті оголосили тендер на ремонт 10 км дороги за 595 млн грн.